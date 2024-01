Z naděje mezi nejhorší nákupy United vůbec. Nizozemec zkouší restart, asi bez Durosinmiho

Ano, jedná se o bundesligový Frankfurt. Van de Beek míří do Německa na hostování do konce sezony s opcí na případný přestup za deset milionů eur, v případě bonusů až třináct milionů. „Perfektně zapadne ho našeho systému a stane se důležitým dílkem celé skládačky. Přinese spoustu mezinárodních zkušeností, z čehož budou profitovat naši mladí hráči. Donny představuje gólovou hrozbu, pro ofenzívu bude velkým přínosem,“ očekává sportovní ředitel Eintrachtu Markus Krösche.

Vize vedení Frankfurtu jsou velké, van de Beek se ale bude muset s formou vrátit například do jara 2019, kdy v dresu Ajaxu zářil v Lize mistrů, se svými spoluhráči vyřadil Real Madrid i Juventus a postup do finále mu zhatil až pokažený závěR dvojutkání s Tottenhamem.

V United si následně od van de Beeka slibovali opravdu hodně, vždyť jim nizozemský středopolař dal přednost například před Realem Madrid. Angažmá na Old Trafford ale od té doby snad ani jednou nedospělo do fáze, že by měl van de Beek alespoň stabilní místo v základní sestavě. V první sezoně naskočil do 19 ligových zápasů, ale reálně odkopal jen něco málo přes 500 minut.