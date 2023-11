Ať pošlou prémie na charitu. Vízek by flamendrům udělil milost

Pokřtil knihu Slavné disciplinární případy. Při té příležitosti nadhodil, jak by asi u komise dopadl trojlístek Coufal, Brabec, Kuchta, který se nedávno nechvalně proslavil nočním flámem během reprezentačního srazu. „To by byl případ na dvě knížky, protože nikdo nechápe, jak se to mohlo stát. A jak si to mohli kluci dovolit. Myslím si ale, že už si vytrpěli tolik, že bychom je měli nechat,“ říká fotbalový internacionál Ladislav Vízek.

Článek Je mu jasné, že nový trenér bude řešit otázku, jestli tři hříšníky vzít, nebo nevzít zpátky. „Osobně si myslím, že už to mají za sebou, druhý pokus určitě nebude. Měli by dostat milost a zachovat se nějak s prémiemi za postup na EURO, jako by nebyly jejich. Když to dají na charitu, tak si myslím, že se omluví celé republice," navrhuje Ladislav Vízek ideální řešení. „Podle mě si to spletli. Mysleli si, že Polsko je poslední zápas a už postoupili… Přitom měli ještě Moldavsko, jinak to nedokážu pochopit. Odpouštět je lidské, myslím, že je v nároďáku ještě uvidíme," líčí populární internacionál. Skandál jen dokreslil poměry, jež během kvalifikace v reprezentaci panovaly. „Zaslechl jsem, že v týmu nebyly ideální vztahy. Potřebovali se rozveselit a neměli vůbec strach, že by se jim mohlo něco stát. To vypovídá jasně proti realizačnímu týmu. Chudák Jarda Šilhavý, který to musel zažít, ale už neměli takovou autoritu, takže je dobře, že celý realizák skončil. Bohužel," zdůrazňuje jedna z ikon pražské Dukly. Netají, že na volné místo na lavičce má svého favorita. „Bez diskuse Ivan Hašek. Je ostuda, že ho nechceme, přitom je to nejlepší volba pro náš nároďák," zdůrazňuje Vízek. Knihu Slavné disciplinární případy napsal Karel Felt, dlouholetý redaktor Práva a Sport.cz. „Jednotlivé případy ilustrují, jak se fotbal vyvíjel. Zpočátku byl hráč trestán, že se choval jako profesionál, že vzal za zápas 5 korun. Nebo že Pepi Bican dostal po utkání od SK Nusle látku na oblek… Vývoj dospěl až ke kauzám Miroslava Pelty a Romana Berbra, které ještě neskončily," říká autor. Komentáře připojil Alexander Károlyi, který působil v disciplinárce 31 let, z toho 21 let byl jejím předsedou. Jeho prvním případem byl právě Vízek. „Stydím se. Tuhle kapitolu se mi bohužel nepodařilo z knihy vytrhnout," kření se provinilec případu starého 45 let. „Hráč Košic na mě plivl a já mu dal facku. Dostal jsem za to stopku na dva zápasy a přišel kvůli tomu o utkání s Evertonem," pamatuje si Vízek dodnes. „Podle tehdejších regulí se tresty za provinění v lize vztahovaly i na evropské poháry, což oslabovalo naše týmy. Vždy jsme se snažili posouvat disciplinární řád stále dál, dnes už to samozřejmě neplatí," připomíná Károlyi. Foto: Vlastimil Vacek, Právo Karel Gott a ombudsman olympijského výboru Alexander Károlyi během předání ceny MOV za rok 2018. Spolu s Vízkem měl knihu pokřtít také Jaroslav Šilhavý, ale omluvil se. Dnes už bývalý kouč národního týmu je s 12 červenými a 118 žlutými kartami v obou kategoriích dodnes tuzemským ligovým rekordmanem. „Mydlil to a zaslouženě inkasoval," rýpnul si Vízek. Šilhavý je ovšem férový chlap. Jedenáctkrát se po vyloučení před komisi dostavil, jen jednou vynechal. „Dříve se kádry moc neměnily, hráči nemohli odcházet do ciziny. Vztah mezi častými provinilci a disciplinárkou se tak vytvořil jako mezi detektivem a vyšetřovanými ve francouzské detektivce. To už dnes s ohledem na velkou obměnu mužstev neplatí," srovnává Károlyi.