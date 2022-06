Evropský šampionát je pro Cedidlu obrovským lákadlem. Byly by to pro mě největší zápasy, tvrdí

Po domácí prohře v Českých Budějovicích s Anglií už mají čeští fotbalisté do 21 let jistotu, že skončí v kvalifikační skupině o účast na mistrovství Evropy druzí a o postup budou muset zabojovat v baráži. Obránce Martin Cedidla přesto před závěrečným duelem s Andorrou tvrdí, že tým má i tak značnou motivaci předvést co nejlepší výkon a papírově slabšího protivníka v pondělí v Brně porazit.

Foto: Václav Pancer, ČTK Martin Cedidla v kvalifikačním utkání proti Anglii. Foto : Václav Pancer, ČTK

Článek Takže nic nepodceníte? Rozhodně ne. I když relativně už o mnoho nejde, pořád je to kvalifikační duel za národní mužstvo. Zcela určitě ho odehrajeme se stoprocentní koncentrací a naplno. Asi to bude ale úplně jiný zápas než s Anglií, že? Přesně tak. V kvalitě soupeřů je velký rozdíl. V Andoře jsme v prvním utkání zvítězili 3:0, a tak bychom to před českými fanoušky rádi minimálně zopakovali. Andořani se na nás budou určitě chtít vytáhnout. Stejně jako doma budou zřejmě nepříjemní důsledným napadáním naší rozehrávky. Já ale věřím, že se s tím vypořádáme, a prosadíme se i střelecky. Ze Zlína, za nějž nastupujete v první lize, to není do Brna daleko. Budete mít v hledišti svoje blízké? Ano. Asi šest vstupenek jsem rozdal. Dorazí rodina a pár kamarádů. Takže se těším, že si po zápase uděláme nějaké společné fotky. Po skončení kvalifikace asi budete netrpělivě čekat, jakého dostanete soupeře pro podzimní baráž... Přesně tak. Zatím ještě není okruh našich možných soupeřů konečný. Můžeme narazit kupříkladu na Nizozemsko, Izrael, Slovensko, Irsko, Řecko, Švýcarsko, Ukrajinu, Dánsko nebo Švédsko. Ať to bude kterýkoliv tým, jsem přesvědčený, že jsme schopni projít přes něj na evropský šampionát. Je pro vás start na mistrovství Evropy do 21 let příští rok v Rumunsku a Gruzii velkým lákadlem? Jednoznačně, obrovským. Pokud bychom se tam probojovali a já si na šampionátu zahrál, tak by to pro mě byly největší zápasy v dosavadní kariéře. Půjde na něm i o účast na olympiádě v Paříži 2024, což by byl naprosto jedinečný zážitek. ME do 21 let Fila pálí, parádní trefa s Anglií byla jeho pátou v kvalifikaci. Vyměnil bych svoje góly za první místo, tvrdí V pondělí 20. června už zahájíte přípravu na novou sezonu se Zlínem. Stihl jste si vůbec po skončení uplynulého prvoligového ročníku od fotbalu trochu odpočnout? Pořádnou dovolenou jsem měl jen hned první týden. Další týden jsem pak už trénoval se zlínským béčkem, abych přijel na reprezentační sraz dobře připravený. Je to náročné, ale já si nestěžuju. Reprezentovat je pro mě čest. Po pondělním střetnutí s Andorrou budete mít ještě dalších šest dní volna... Těším se, že se zajedu podívat za dědou. V minulé sezoně jste nastupoval za Zlín takřka pravidelně v základní sestavě. Berete to jako výkonnostní posun? Dá se to tak říct. Věřím, že jsem se v klubové hierarchii posunul o něco výš. Takže si už občas vezmete i slovo v kabině? To zase ne. Přece jen je mně teprve dvacet, a my máme ve zlínském týmu dost třicátníků. Ti pochopitelně vedou kabinu. Generální manažer vašeho klubu Zdeněk Grygera naznačil, že se o vás začínají zajímat movitější kluby. Víte o tom? Zatím jsem zaznamenal jen lehké náznaky. Nic konkrétního. Do letní přípravy naskočím určitě se Zlínem.

