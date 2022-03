Fousek nadále počítá s tím, že reprezentanti nastoupí v play off ve Švédsku

Ve hře může být více variant. "Nedávali jsme žádný návrh. Jsme v každodenní komunikaci s polským a švédským svazem. Soustředili jsme se na záležitost spojenou s Ruskem a Ukrajinou, vůbec jsme se nezabývali herním konceptem. Je na orgánech FIFA, aby rozhodli o osudu utkání Rusko - Polsko. Kdyby se to mělo posuzovat měřítkem dnešního dne, tak je to postup Polska bez boje. Ale uvidíme, jestli to FIFA ponechá v tomhle konceptu, nebo jestli by do toho chtěla nějak zasáhnout. Odpověď očekáváme velmi brzy," poznamenal Fousek.

Vyloučeny z mezinárodních soutěží jsou také ruské kluby. "To rozhodnutí UEFA obsahuje ustanovení, že je to do odvolání. Kdy ten okamžik nestane, to si netroufám odhadnout. Pochopitelně všichni si přejeme co nejrychlejší ukončení válečného konfliktu. Jaký dopad to potom bude mít směrem k sankcím vůči ruskému svazu a kdy to nastane, to bych spekuloval. Týká se to samozřejmě i příští sezony, nasazování a žebříčku koeficientů a všeho dalšího, co s tím souvisí," řekl Fousek.