Fousek: Návrat Baráka? Nemyslel jsem si, že by to šlo tak rychle

Fotbalová vláda po minulém kvalifikačním bloku potvrdila u týmu trenérský štáb s hlavním koučem Jaroslavem Šilhavým. Fousek mimo jiné deklaroval, že by měla proběhnout schůzka trenéra se záložníkem Fiorentiny Antonínem Barákem, který byl v průběhu kvalifikace kvůli svému chování z kádru vyřazen. Nic se ale nestalo. Fousek se k tomu po úterním jednání výkonného výboru vyjádřil, promluvil i problémech fanoušků Slavie v Římě, kde před dvěma týdny hráli sešívaní s AS.

Reprezentační mužstvo vždy chodíte na začátku srazu pozdravit. Chystáte nyní nějakou speciální řeč?

Je potřeba si připomenout situaci ve skupině, rozložení sil a o co nám jde. Jednoznačným cílem zůstává postup na EURO do Německa v příštím roce. Všichni si to uvědomujeme, realizační tým se podle toho připravuje. Na sraz se chystám jako tradičně, ale myslím, že není potřeba vytvářet nadstandardy. Každý si dobře uvědomuje, o co nám jde. Nemám zatím pocit, že by kdokoliv cokoliv podcenil.

Když po posledním srazu ponechal výkonný výbor ve funkci trenéra Jaroslava Šilhavého a jeho realizační tým, řekl jste, že by měla proběhnout schůzka mezi ním a záložníkem Antonínem Barákem, který momentálně stojí mimo tým. Schůzka ale neproběhla. Tušíte důvody?

Zaznamenal jsem to. Možná došlo k určitému nedorozumění. Zaznělo, že schůzka bude, ale nebylo řečeno, kdy proběhne. Ta schůzka je primárně mezi trenérem a manažerem na jedné straně a hráčem na straně druhé. To si musí vyladit oni. Pokud bude potřeba, jsem připraven k tomu osobně přispět. Ta věc se zatím neposunula, nás teď čekají rozhodující utkání. Teď je předčasné hovořit o tom, co bude případně dál.

Přesto nemyslel jste si, že by se situace mohla vyvinout tak, že by Barák mohl být už nyní zpět v mužstvu?

Nemyslel jsem si, že by to šlo tak rychle.

V médiích už se spekuluje o tom, že by se reprezentace mohl ujmout trenér Martin Svědík ze Slovácka. Mluvil jste s ním?

K práci médií patří občas i spekulovat. Chci zdůraznit nejpodstatnější fakta. Do následujících dvou zápasů povede národní mužstvo trenér Šilhavý se svým realizačním týmem. Jsme připravení udělat vše pro postup. Teď není prostor na spekulace, co bude, nebude, jak by co mohlo nebo nemohlo být. Musíme udělat maximum pro to, abychom zvládli zápasy s Polskem a Moldavskem a dostali se na šampionát do Německa.

Na jednání výkonného výboru byl pozván trenér jednadvacítky Jan Suchopárek. Co jste řešili?

Vyslechli jsme si jeho hodnocení úvodních utkání kvalifikace o EURO. Kvalifikace je a bude velice vyrovnaná, klíčový bude příští rok. Cíl nadále nemůže být jiný, než jaký je od začátku, tedy postup na mistrovství Evropy v roce 2025 na Slovensku. Zároveň ale oceňuji práci jednadvacítky, protože produkuje hráče pro áčko. Z týmu, který byl letos na šampionátu v Gruzii, se do něj teď prosadil Kušej, je tam Vitík. Nezapomínejme na tento cíl, který jednadvacítka má.

Jaký vy osobně máte pocit ze vstupu do kvalifikace, kdy má český tým dva body po třech zápasech?

Osobně jsem byl na utkání s Walesem, na zápas s Dánskem jsem koukal v televizi. Je to nová kategorie, v ní je řada nových hráčů. Rozhodují fakta, nemá cenu se bavit o gólech v posledních minutách nebo o vyloučení (Matěje Juráska) proti Dánsku. Máme míň bodů, než jsme chtěli mít. Kvalifikace je tím ovlivněná, ale není ztracená. Na trenérovi a týmu je, aby to dohnal ve zbývajícím programu kvalifikace.

Velkým tématem bylo také zacházení se slávistickými fanoušky v Římě před dvěma týdny. Stížnosti padaly i na UEFA, kde jste ve výkonném výboru. Máte o tom informace?