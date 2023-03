Moje žena by se se mnou rozvedla! Český kanonýr vítá, že s Poláky nehraje

„Moje rodina přijela do Polska před několika dny. Manželka by se se mnou asi rozvedla, kdybych teď vyrazil do reprezentace," nastiňuje Pekhart s úsměvem situaci pro polský web przegladsportowy.pl.

„Proti Albáncům jsme hráli přátelské utkání v červnu 2021, před předchozím EURO, a byl to těžký zápas. Mají velmi dobrý tým a přesvědčuje mě o tom i albánský kamarád Ernest Muci z Legie. Budete si na ně vy i my muset dávat pozor."

Pekharta trochu překvapilo, že nepovolal žádného z klubových kolegů v Legii. "Máme tam několik hráčů, kteří by mohli Polsku hodně dát, ale je to rozhodnutí trenéra," podotýká Pekhart, který se do polské metropole z turecké kariérní zastávky vrátil letos v lednu a ve třiatřiceti se zase stává důležitou postavou. V sedmi ligových zápasech vstřelil tři góly. I ten, který ho před nedávnem posunul do klubu ligových kanonýrů.