Posunul se nejen fotbalově. Kvůli výsledkům je ale adaptace v Leverkusenu složitější, přiznává Hložek

Pozici v základní sestavě nemá jistou, a tak na sobě musí stále pracovat. „Nechci první měsíce v Leverkusenu hodnotit úplně špatně, věděl jsem, že to bude složité. Jako tým nemáme výsledky, o to je adaptace složitější. Ale na život jsem si zvykl a věřím, že zlomíme i výsledky a bude vše na skvělé cestě," řekl Hložek v rozhovoru pro českou fotbalovou reprezentaci .

„Neřekl bych, že jsem z přesunu překvapený nebo vyvalený, liga je rychlejší a náročnější. S tím jsem ale do Německa šel, abych se posunul fotbalově i jako člověk. Doufám, že výsledky budou lepší a ode mě budou přicházet góly a asistence," naráží Hložek na fakt, že Leverkusen je aktuálně v bundeslize dvanáctý, dlouho se však pohyboval v sestupovém pásmu.

„Posty jsem střídal i ve Spartě. Pozic umím zahrát víc, ale na podhrotu se cítím nejlépe," přiznává mladík, jenž do Německa přestupoval s nálepkou třetího nejdražšího českého hráče odcházejícího z tuzemské ligy do zahraničí.

V západní části země našich sousedů se aklimatizuje po boku své přítelkyně. „Nejtěžší bylo zjišťovat či poznávat okolí a město. Pořád jsme 800 kilometrů od Česka, v tom to bylo nejsložitější," uznává.

Co říká na los kvalifikace o postup na EURO brankář Tomáš Vaclík?Video : FAČR

Výrazně mu pomohli spoluhráči. „S Patrikem Schickem je to pro mě lepší, vysvětlil mi, jak to zde celé funguje. Kapitán Lukáš Hrádecký navíc mluví slovensky," popisuje.

Kromě klubových povinností ale míří Hložkovy myšlenky také k reprezentačním povinnostem. Češi odstartují v březnu kvalifikaci na EURO 2024 naplánované právě do Německa.

Výběr kouče Jaroslava Šilhavého začíná domácím duelem s Polskem, na který v pátek startuje předprodej vstupenek. Až do listopadu čekají národní tým ještě zápasy s Faerskými ostrovy, Moldavskem a Albánií včetně odvet. Jelikož se přímo na šampionát kvalifikují z pětičlenné skupiny první dva celky, je pro českou reprezentaci postup jasným úkolem.

Turnaj v Německu by byl samozřejmě z hlediska lokace pro Čechy atraktivní. „Pro nás i fanoušky bude cestování lepší, ale hlavní je postoupit a pak se můžeme bavit, jaké to tam bude," upozorňuje Hložek. „Ale pro nás jen plus, že mistrovství je zrovna v Německu. Na domácí půdě," usmívá se.