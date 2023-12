Reprezentace má hotel, asociace třídí žádosti o lístky, Neumann nevidí důvod k rezignaci

„Celý proces řídí UEFA, vstupenky prodává UEFA. My pouze zprostředkováváme, abychom dostali vstupenky, které jsou určeny pro české fanoušky, co nejblíže k nim. Jsou asociace, které to nechaly na UEFA, a hlásí se jim tam celý svět. Proto jsme to dali do českého jazyka, je to primárně pro české fanoušky. Výherci si pak kupují vstupenky u UEFA, jež má své nástroje, kterými si žadatele prověřuje,“ uvedl Valtr.