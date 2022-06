Trapasů už bylo dost! Vsadí fotbalové Slovensko znovu na českého kouče? Šetřit prý nebude

Slovensko prohrálo v Lize národů dvakrát s Kazachstánem, což šéfové fotbalu i fanoušci brali jako ostudu a potupu. O to intenzivněji je tak vnímána otázka nového kouče národního týmu. „Máme vytipované osobnosti, které by mohly novým trenérem být. V nejbližších dnech bude probíhat komunikace o podmínkách. Okruh je úzký, máme adepta číslo jedna a adepta číslo dvě. Žádné jméno ale říkat nebudu, nebylo by to korektní," poznamenal Kováčik na setkání s médii s tím, že jde o zkušené trenéry.