Šílený útok fotbalové legendy. Na dům souseda zaútočila motorovou pilou!

Kariéru ukončil Jens Lehmann před více než dvanácti lety, svůj další život spojil s městem Starnberg v Horním Bavorsku. Že by zde však nějak zvlášť rozvíjel přátelské vztahy se sousedy, se říct nedá.

Poškozený si celou věc nenechal líbit a slavného gólmana pohnal k soudu, který mu za zničený majetek vyměřil pokutu ve výši téměř 10 milionů korun. A to nebylo vše. Na Lehmannův vrub přibylo navíc obvinění z podvodu a vyhrožování.

Německý gólman na otázku, proč se činu dopustil, reagoval slovy, že si na nic nepamatuje, ale k činu se přiznává. „Obviněný se odvolává na to, že je obětí justičního systému. Je to však jinak. Pravda je, že on není oběť, ale pachatel,“ dodala na závěr soudkyně Tanja Walterová.