Sima číslo 2, raketa z Nigérie i korejské eso. Zazářili ve druhé lize a přes zimu povýšili o patro výš

Vasil Kušej (z Prostějova do Mladé Boleslavi). Že si v české lize poprvé zahraje až ve dvaadvaceti? Nedivte se, už jako teenager vyměnil rodné Ústí nad Labem za Drážďany. Maličký záložník má za sebou povedený rok a půl v Prostějově, na podzim stihl pět gólů a šest asistencí. Zájem mělo víc adres z první ligy a nakonec si plácl s Boleslaví, kde bude hrát i o nominaci na letní EURO jednadvacítek.

Rafiu Durosinmi (z Karviné na hostování do Plzně). Nigerijský rychlík to v zimě vzal přes celou republiku, v týmu českých šampionů bude čelit konkurenci nejlepšího plzeňského střelce Tomáše Chorého či reprezentanta Matěje Vydry. Čahoun z Lagosu má ve dvaceti potenciál dál růst, chválí ho i kouč Michal Bílek: „Pokaždé, když v zimě nastoupil, ukázal velkou sílu." Do Plzně přišel na půlroční hostování s opcí.

Babacar Sy (z Táborska do Slavie a na hostování do Teplic). Šel po prověřené trase. Jako Abdallah Sima, jenž předloni vyměnil Eden za Anglii a teď je doma ve francouzském Angers. Dvě paralely: oba jsou Senegalci a oba Slavia vykoupila z Táborska po pouhém půlroce ve druhé lize. Babacar Sy (22) může hrát na hrotu i na křídle a ligové zkušenosti bude sbírat v Teplicích, kam ho slávisté poslali na hostování do konce sezony.

Kim Sung-pin (z Dukly do Slovácka). „Talent, který jsme sledovali delší dobu." Takhle korejskou posilu uvedl slovácký sportovní ředitel Veliče Šumulikoski. Energický ofenzivní záložník přišel do Prahy už v osmnácti a na Julisce vydržel skoro čtyři roky. V Dukle k pěti podzimním trefám přidal tři asistence, ve Slovácku vyfasoval dres s číslem 18 a uvedl se gólem v lednovém přáteláku s Hajdukem Split.