Suchopárek o neúspěšném EURO: Za nominací si stojím, proti Izraeli se hráči báli jedné věci

Když se ohlédnete za celým dvouletým cyklem, co vidíte?

Předně: v soutěžních zápasech jsme prohráli jen se dvěma semifinalisty mistrovství Evropy. Mrzí nás porážka s Izraelem, ale taky jsme ukázali, že jsme schopní odehrát dobré zápasy. Z hlediska herního projevu a organizace jsme na EURO patřili k lepším týmům. Rozhodují góly a herní kvalita ve finální fázi, kterou jsme částečně vylepšili, jenže poslední zápas kvalitní nebyl.

Čím to?

Výkon byl hodně ovlivněný psychickým nastavením u některých kluků. Nebyla tam odvaha, kterou po hráčích chceme. Bavili jsme se o tom s nimi, u někoho se to opakuje. Podobné to bylo už na podzim v baráži s Izraelem. Stačila jedna nepovedená akce – a hráči byli pět nebo sedm minut nepoužitelní. Zalezeme a chybí nám herní kvalita, přestože na nás soupeř netlačí. Proti Izraeli jsme měli lepší organizaci v defenzivní fázi a soupeř nám dovolil i něco kolem šestnáctky, ale nebyli jsme schopní vybrat správné řešení.

Vyřazení ve skupině mistrovství Evropy jste už v Gruzii vzal na sebe. Udělal byste proti Izraeli zpětně něco jinak?

Neměnil bych základní sestavu, ale střídání mohla být trochu jiná. Pravda, ovlivnilo to už brzké odstoupení zraněného stopera Vitíka. Mohli jsme dostat do hry kluky, kteří měli určité emoce. Kvůli kartám to bylo u jednoho, dvou hráčů: šetřil jsem třeba Šulce, který šel do druhého poločasu. Vůbec nehrál záložník Červ, který proti Německu střídal kvůli křečím, i předtím měl zdravotní problémy.

A další? Co třeba útočník Václav Sejk, jenž proti Izraeli nastoupil až na posledních šest minut?

S Německem hrál celý zápas a odevzdal výborný výkon, ale v posledních deseti minutách měl křeče a skoro ani nemohl chodit. Kvalita chyběla spíš u krajních obránců: mohla v tom být únava, oba odehráli předchozí utkání celé a Adam Gabriel zvládl i celý první zápas s Anglií. Ovšem i ostatní hráči mohli být odvážnější a vytěžit nebezpečné situace. To, že jsem to vzal na sebe, patřilo k emocím po zápase. S odstupem času si myslím, že i taktika byla správná.

Co v ní bylo?

Rozhodně nebyla o bránění, hře na nulu a čekání na remízu. Chtěli jsme hrát aktivně a trpělivě. Měli jsme být přesnější i efektivnější a volit lepší řešení u šestnáctky. Situací bylo několik desítek, ale ani jednu jsme nevyřešili správně a do zakončení.

Fanouškům v diskusích chyběl třeba ryzí levý obránce, na tomhle postu jste během turnaje protočil Martina Cedidlu a Michala Fukalu. Obstáli?

Levonohé beky nemáme, jediný je David Jurásek. Jiný hráč tam není, až Lucas Kubr z ročníku 2004. Během přípravy jsme na levém kraji obrany zkoušeli různé kluky a Michal Fukala na EURO proti Německu podal výborný výkon, proti Izraeli to bylo trochu horší. Každopádně je to srdcař a dobrá duše týmu.

Neměl jste si přece jen dupnout a trvat na Davidu Juráskovi, jenž letěl s reprezentačním áčkem na evropskou kvalifikaci na Faerské ostrovy?

Během naší přípravy na EURO byl s áčkem, to jsou jednoduché počty. Hrál na Faerských ostrovech, které jsou od Gruzie dost daleko, do toho časový posun a nastavení hráče... David je už typ pro dospělý fotbal. Určitě jsme kvůli levému obránci neodehráli zápasy na mistrovství Evropy hůř. Za nominací si celkově stojím a jsme rádi, že se rozhodovalo až ve třetím zápase, což jsme si všichni přáli.

Ten zápas jste ovšem nezvládli, proti Izraeli jste odehráli nejhorší představení na šampionátu. Hráči byli po dvou zajímavých výkonech proti spolufavoritům turnaje nečekaně zakřiknutí a vypadalo to, že hrají na remízu, které se ale nakonec nedočkali.

Naše generace taky kdysi odehrála špatné zápasy, ale na to všichni zapomenou. Všichni si pamatují, že jsme byli vicemistři Evropy, jenže my taky prohráli s Lucemburskem nebo remizovali na Maltě. Hráči z končící jednadvacítky se daleko líp koncentrovali na zápasy s nejlepšími, ale jsou mladí, ještě k tomu dojdou. Proti Izraeli v nich byla obava, aby hlavně neudělali chybu. Měli jsme v týmu několik hráčů, kteří v lize hráli o záchranu, možná si to nesli s sebou. Je to o vývoji a každodenní práci.

Ať jsme i trochu pozitivní: kdo má podle vás potenciál prorazit ve velkém fotbale?

Začal bych u stopera Vitíka a brankáře Jaroše: přeju mu, aby získal zajímavé angažmá. Jeho rozehrávka, charakter i organizace hry jsou na výborné úrovni. O Adamu Gabrielovi už jsem mluvil, to je další pracovitý kluk a možná typ do bundesligy. A další? Lukáš Červ či Vasil Kušej, jenž musí dávat góly. Udělal progres, ještě na podzim hrával druhou ligu. Kluci se můžou prosadit i v zahraničí, pro český fotbal by to bylo přínosné.

A kdo potenciál má, ale nenaplňuje ho?

Takových hráčů je dost, ale nechám si to pro sebe. Není fér, abych o tom mluvil veřejně. Nicméně hráči to vědí, řekl jsem jim to.

Co čekáte od příštího cyklu, ve kterém se bude hrát o EURO 2025 na Slovensku?

Z týmu, který byl v Gruzii, bude pokračovat sedm hráčů, což je dost. Plus třeba záložník Michal Ševčík, který s námi prošel část kvalifikace. Byli tady nadstandardní krajní obránci, které v příštím ročníku nemáme. Zato budeme mít nadstandardní hráče dopředu a snad i hodně levonohých kreativních hráčů, kteří umějí dobře provést finální řešení. Zůstanou nám dva hrotoví útočníci Sejk s Filou a další kluci, variant je tam poměrně dost. Věřím, že se nám bude dařit víceméně jako v končícím cyklu. Byl by úspěch dostat se na EURO, kde už je možné všechno. Jako letos: postup Izraele a Ukrajiny do semifinále je velké překvapení.