Uzdravený Fila pomáhá Teplicím ze dna. Utnul půst, vtipkoval o rozhodčím a zmínil i EURO jednadvacítek

Dlouho to trvalo, než si mohl v budějovické aréně sednout před reportéry a vyprávět jim o první ligové trefě sezony. Delší zranění ho přibrzdila na podzim i v zimě a zpátky do formy se dostával přes zastávku v třetiligovém béčku.

„V součtu jsem marodil přes tři měsíce a v únoru a březnu jsem se ještě doběhával. Věděl jsem, že musím vydržet a zůstat trpělivý," vykládal Fila. „Jako každý jsem se pochopitelně chtěl vrátit co nejdřív a pořád jsem si říkal, kdy to asi bude. Byla to nepříjemná fáze, ale musel jsem si tím projít. Každopádně už bych to nechtěl zažít."