Z Asie zpět v Česku. Víkendové volno viktoriáni kvitují

Záložník Lukáš Kalvach tento krok kvituje i s ohledem na to, že Plzeň absolvovala v úterý a v pátek desetihodinovou a tisíce kilometrů dlouhou cestu letadlem do Kazachstánu a zpět a musela se vypořádat se čtyřhodinovým časovým posunem.

„Kdybychom hráli v Evropě a ne v Kazachstánu, asi by se to dalo zvládnout. Ale cestujeme velkou dálku, k tomu časový posun. Jsme rádi, že se klání odložilo a můžeme se připravit na odvetu,“ popisuje Kalvach.

Naopak Sparta po prohře 1:3 na Dinamu Záhřeb představí v neděli doma proti Karviné, Slavia po triumfu 2:0 nad Luhanskem pocestuje ve stejný den do Jablonce. Oba pražské týmy mají na rozdíl od Plzně jistotu účasti v základní skupině jednoho z evropských pohárů, jde jen o to, jestli proklouznou do Evropské ligy, nebo spadnou do té Konferenční.