Z Premier League do Serie A? O Součka se má zajímat slavná italská značka

V lednu to budou čtyři roky, co Tomáš Souček odešel ze Slavie do West Hamu. Bude se reprezentační kapitán brzy stěhovat znovu? Italská média spekulují o jeho možném přestupu do Interu Milán. „A v Německu se zase píše o německých klubech,“ s úsměvem reagoval Součkův manažer Pavel Paska pro Sport.cz.

Foto: Vlastimil Vacek, Právo Tomáš Souček od zimy 2020 hraje ve West Hamu, s kterým letos ovládl Konferenční ligu.

Článek Nicolò Barella, Hakan Calhanoglu, Davy Klaassen, Henrich Mchitarjan… Paleta středních záložníků Interu Milán je hodně pestrá a teď si představte, že by mezi ně přišel ještě Tomáš Souček. Italská média zájem Interu o rodáka z Havlíčkova Brodu řeší už několik týdnů. Milánský obr sice masivně investoval do posil už v létě, ale prý pořád nemá dost. Třetí místo z minulé sezony italské ligy a postup do finále Champions League slavnému klubu nestačí. Anglie Souček svlékne našeho brankáře a gól platí! Fanoušci Arsenalu zuří po vyřazení z Carabao Cupu Souček je v ideálním fotbalovém věku (28) a ve West Hamu patří k oporám. V červnu s týmem vyhrál Konferenční ligu a daří se mu i teď: pravidelně hraje v Premier League i Evropské lize a od začátku sezony stihl čtyři góly. Minulý týden byl u postupu do čtvrtfinále Ligového poháru, ovšem v anglické lize jsou Kladiváři navzdory nadějnému startu až dvanáctí. Pro úplnost: Souček podle serveru The Athletic v létě podepsal s West Hamem novou smlouvu, která platí až do léta 2027. Mimochodem, podle webu Tuttosport se Inter kromě Součka zajímá i o Andreu Colpaniho z Monzy. Čtyřiadvacetiletý ofenzivní záložník od léta nastřílel pět ligových gólů, ovšem na rozdíl od Součka mu chybí zkušenosti z evropských pohárů. „V tuhle chvíli o Tomášovi s nikým nejednáme,“ vzkázal Paska. Fotbal Souček: Přeju si, aby Šilhavý dojel kvalifikaci!