Bývalá fotbalistka Sparty a nyní golfistka Napoleaová skončila znovu v elitní desítce

"S výsledkem jsem dneska relativně spokojená, nezačala jsem úplně nejlépe, ale hned jsem se snažila vrátit. Věděla jsem, že budu chtít trochu zatlačit, ale na tom hřišti to každý den skákalo jinak. Není to úplně ideální, když člověk neví, co může očekávat," řekla Napoleaová. "Co bych ale za takové umístění ještě před pár týdny zpátky dala," dodala s úsměvem.