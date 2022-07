Golfistka Kousková vyhrála turnaj ve španělské Málaze. Bere prémii 157 tisíc korun

V Málaze získala další důležité body do pořadí Order of Merit, z kterého si může zajistit účast na Ladies European Tour v příštím roce. "Body mi pomohou vystoupat blíže k šestému místu, které zajišťuje plnou vstupenku na Ladies European Tour. Nemusela bych tak na konci roku hrát ošidnou kvalifikační školu," uvedla Kousková, která loni vybojovanou plnou kartu na LET jako amatérka nemohla přijmout.