Kousková převzala cenu pro nejlepší golfistku druhé nejvyšší evropské série

Kousková přitom absolvovala pouze polovinu z dvaceti letošních turnajů Access Series. Nezúčastnila se tento týden ani závěrečného podniku u Zaragozy, jenž na jejím celkovém vítězství nemohl nic změnit. Následně obdržela na Zbraslavi ocenění za letošní úspěchy od české zástupkyně Ladies European Tour Kláry Kuchařové. "Bylo to ohromně milé a velmi osobní. Trochu mě mrzelo, že jsem nemohla být u pátečního předávání ve Španělsku, ale dnešní zážitek to vše ještě předčil. Byl to jeden z nejdojemnějších momentů v mém životě," uvedla v tiskové zprávě Kousková.

Po letošním vstupu mezi profesionálky vyhrála Kousková tři turnaje - v Málaze, Jönköpingu a švýcarském Puidoux - na dalších třech byla na stupních vítězů a pokaždé prošla cutem. "Plán letošních turnajů byl lehce fluidní, ale byli jsme s týmem připraveni na několik variant průběhu sezony. Volba cesty přes LETAS se ukázala být jako ta nejlepší, i když to nebylo zrovna lehké rozhodování. To, že vše dopadlo ziskem karty a výhrou v Order of Merit, ač se to v červnu mohlo zdát spíš jako sen, je ohromná odměna," řekla.

Ve světovém žebříčku je Kousková aktuálně na 260. místě, přičemž na konci května při přestupu k profesionálkám byla v osmé stovce. Nyní je českou dvojkou za Klárou Spilkovou a současná pozice by jim oběma zajistila start na olympijském turnaji v Paříži. "Samozřejmě skok na žebříčku je to obrovský. Amatérské turnaje se do světového žebříčku nepočítaly, takže jsem reálně začala sbírat body až od června. A moc mě těší, že se nám daří plnit plán i směrem k olympijským hrám v Paříži. Ty jsou velkým snem a motivací," uvedla Kousková.

Dlouholetá česká amatérská jednička ještě letos s golfem nekončí. Byla pozvána na Australian Open a ve hře jsou pozvánky na turnaj Aramco Series v Džiddě a na finále Ladies European Tour ve Španělsku. "Ještě nechci hodnotit celou sezonu, protože jsme se rozhodli si ji trochu prodloužit. Jsem šťastná, že budu moct závěr roku strávit na hřišti a zahrát si s nejlepšími golfistkami světa. Věřím, že se mi povede na turnajích přetavit to, co zatím fungovalo celou sezonu - tedy konzistentní hra z týčka a v poli. Když se k tomu přidá i puttování, tak věřím, že mohu být úspěšná i mezi nimi," řekla Kousková.