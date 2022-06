Severoirský golfista McIlroy obhájil titul na Canadian Open

"Tenhle den si budu hodně dlouho pamatovat. Jednadvacet výher na PGA Tour, o jednu víc než někdo," prohlásil McIlroy, jenž patří mezi nejhlasitější kritiky konkurenční série a jejího financování. "S ohledem na to, co se teď děje, jsem měl extra motivaci. Ten chlápek, který tu sérii vede, má 20 výher na PGA Tour, já s ním byl nastejno a chtěl jsem se dostat před něj. A to jsem udělal. Pro mě je to skvělé, jsem na to pyšný," prohlásil McIlroy po zisku druhého titulu v sezoně.