Tvrdý direkt. Házenkářky na závěr skupiny nestačily na Nizozemsko

Žádný vzdor favoritovi se nekonal. České házenkářky na závěr základní skupiny mistrovství světa podlehly Nizozemsku 20:33. „Je to tvrdý direkt a pro nás velká škola. Výsledek hovoří za vše, nebyl to dobrý výkon,“ uznala brankářka Petra Kudláčková. Do hlavní fáze turnaje mezi 24 nejlepších se tak národní tým probojoval z druhého místa a postupně vyzve Ukrajinu, Španělsko a Brazílii.

Foto: David Švarc/Česká házená Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Nizozemsku.

Článek Úplný úvod utkání přitom Češkám vyšel a po gólech Malé s Cholevovou vedl 2:0. Favorit však čtyřmi trefami skóre rychle otočil a ve zbytku utkání už kontroloval vedení. Šance reprezentantek držela výtečnými zákroky Kudláčková, ale Nizozemky si skvěle hlídaly kanonýrku Jeřábkovou a precizní defenzivou si vytvářely rychlé protiútoky. „Jsou na absolutně jiném levelu. Ale usnadnily jsme jim to špatným útokem, využívaly brejků, valila se na nás oranžová vlna," poznamenala 29letá gólmanka. V 19. minutě ještě Šustáčková snížila na rozdíl jediné trefy, posledních deset minut první půle ale českému týmu vůbec nevyšlo. Už vstřelily pouze jeden gól a do kabin odcházely se šestibrankovým mankem 8:14. „Nizozemky nás přehrály. V útoku i v obraně byly velmi agresivní a nedokázaly jsme si najít výhodné pozice. Nevytvořily jsme si vyložené šance," mrzelo Šustáčkovou. Po poločase se obrázek hry příliš nezměnil. Češky se sice zlepšily v útoku a po přesné ráně Jeřábkové snížily na 16:20, ale poté jim přestala fungovat obrana, a tak Nizozemsko znovu navyšovalo své vedení a směřovalo za hladkými dvěma body. V 52. minutě upravilo z brejku už na dvouciferný rozdíl, a nakonec zvítězilo jednoznačně 33:20. „Byly na nás skvěle připravené, podle mě to jsou jedny z favoritek celého šampionátu. Fakt rychlá házená světové úrovně. Uvědomily jsme si, že máme ještě co dohánět. Ale mohly jsme podat o trochu lepší výkon," mínila Šustáčková. „Těžko se to hodnotí. Ale my se nevzdáváme. Není čas se litovat. Musíme se zvednout a zabojovat v hlavní fázi. Chceme vyhrát všechny tři zápasy a postoupit do čtvrtfinále. Nic není nemožné," usmála se 26letá pravá spojka. Národní tým nenavázal na vítězství s Kongem a Argentinou a v základní skupině skončil na druhé pozici. Do hlavní fáze tak postoupil se dvěma body. Cesta do čtvrtfinále bude hodně složitá. Češky budou potřebovat porazit ideálně všechny tři nadcházející soupeře, kterými budou ve středu Ukrajina (od 15:30 hodin), v pátek Španělsko (18:00) a v neděli Brazílie (14:15). „Z této prohry se vyspíme a oklepeme se. Pozitivní vlnu si snad udržíme," věří Kudláčková. Mistrovství světa házenkářek - skupina H ve Frederikshavnu (Dánsko): Nizozemsko - Česko 33:20 (14:8) Sestava a branky Česka: Kudláčková, Novotná - Stříšková, Šustáčková 3, Desortová, Stellnerová, Kuxová, J. Franková, A. Franková 1, Dresslerová, Zachová, Kovářová, Jeřábková 3, Malá 5, Jestříbková 2, Cholevová 6. Nejvíce branek Nizozemska: Van Weteringová 7. Rozhodčí: Belchírí, Hamidí (oba Alž.). Sedmimetrové hody: 0/0 - 1/0. Vyloučení: 5:2. Diváci: 674. Argentina - Kongo 31:26 (14:15) 1. Nizozemsko 3 3 0 0 114:66 6 2. ČESKO 3 2 0 1 83:77 4 3. Argentina 3 1 0 2 79:98 2 4. Kongo 3 0 0 3 68:103 0 Skupina B (Helsingborg): Kamerun - Paraguay 26:23 (12:12) Černá Hora - Maďarsko 24:18 (7:10) 1. Černá Hora 3 3 0 0 90:55 6 2. Maďarsko 3 2 0 1 92:56 4 3. Kamerun 3 1 0 2 57:87 2 4. Paraguay 3 0 0 3 61:102 0 Skupina D (Stavanger): Angola - Island 26:26 (15:14) Francie - Slovinsko 31:27 (17:15) 1. Francie 3 3 0 0 92:78 6 2. Slovinsko 3 2 0 1 87:79 4 3. Angola 3 0 1 2 79:86 1 4. Island 3 0 1 2 72:87 1 Skupina F (Herning): Japonsko - Írán 42:10 (20:3) Německo - Polsko 33:17 (19:10) 1. Německo 3 3 0 0 109:69 6 2. Polsko 3 2 0 1 84:78 4 3. Japonsko 3 1 0 2 102:73 2 4. Írán 3 0 0 3 47:122 0