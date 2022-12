Čelil podezření, že prodal zápas Slavie. Je smutný, když to řekne člověk z kabiny, říká legenda

Nepříjemné chvíle přišly v době, kdy Slavia dohrávala sezonu ve starém Edenu a záchrana extraligy Pražanům nakonec o bod utekla. Bednář už dříve situaci okomentoval pro rozhlas, kde řekl, že slyšel, že z jeho strany nebylo v konci sezony vše fér. „Nedovedu si představit, že ty jako slávista by si třeba něco jako prodal. Ale prý se to k tobě doneslo," ptá se Honza Homolka, moderátor pořadu Příklep a šéfkomentátor O2 TV.

„Donáší se mi dodnes. Vrátil jsem se ze Švýcarska do Slavie z nějakého důvodu, protože mi pomohla. Pak se s ní spadlo, to bylo nejhorší období v mé hokejové kariéře," vzpomíná Bednář. Vidí jako dnes trable, s kterými se červenobílí museli vypořádat. „My jsme si v té době mysleli, že máme salmonelu, ve finále jsme měli chřipkovou epidemii, kdy jsme jeli z Olomouce a kluci kolabovali v autobuse. Zasáhlo to celé mužstvo," líčí Bednář.

Pád rozhodně nesvaluje na zdravotní trable týmu. „Tím se na nic nevymlouvám, nezvládli jsme to, byli jsme bod od udržení v soutěži a spadlo se. Ve finále jsem se dozvěděl, že jsem toho byl strůjcem, protože jsem promáchl v Chomutově prázdnou bránu, což je tedy pravda," vyštrachá v paměti další z nepříjemných vzpomínek.

„Jak se takovou věc člověk dozví?" vyzvídal moderátor Homolka. Ani tady se Jaroslav Bednář nevyhnul odpovědi. „Ty lidí, co si to vymysleli, to ventilujou dál. Rychle se to roznese. Slyšel jsem to zprava, zleva," kroutí hlavou bývalý vynikající útočník. „Je to nesmysl samozřejmě," zdůrazní a okamžitě se zeptal komentátora, zda si myslí, že má právě on něco takového zapotřebí.

Homolka jen zakroutil odmítavě hlavou. Diví se tomu, že v době internetu někoho napadne, že tohle Bednář mohl udělat. „Jsme v době internetu, kdy všichni vědí, jestli si někdo vsadil. Divím se, že si tohle někdo dovolí říct," tvrdí expert z O2 TV. Bednář naznačil, že zmíněný výrok pustil do světa jeho dlouholetý známý, kterého považoval za kamaráda. „To člověka sekne, je to teda přísný tohle slyšet," míní současný sportovní manažer prvoligového klubu.