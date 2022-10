Město Zlín vypíše výběrové řízení na odkup podílu v hokejovém klubu Berani

"Rozhodujícími kritérii pro prodej až celého podílu města bude výše ceny, kterou potenciální nabyvatel za převod podílu nabídne a také výše pravidelného ročního finančního příspěvku, který tento nabyvatel poskytnete společnosti Berani Zlín od okamžiku převodu schváleného obchodního podílu do 1. 1. 2028," uvedl mluvčí. Nabídky bude možné podávat od zveřejnění výběrového řízení do 7. listopadu. Výběrové řízení by mělo být ukončeno do konce listopadu.