Slavia umlčela drsného kritika. Pozvali jsme ho na stadion, nepřijel a už nepíše, tvrdí manažer

Je jasné, že špatné výsledky daného klubu štvou hráče, vedení a pochopitelně i fanoušky. Šéfové si lámou hlavu, snaží se získat posily, nebo měnit hráče, či třeba sáhnout k pokutám. Hráči si přidávají na tréninku, makají, aby bídnou sérii zlomili. Ale co fanoušek. Najdou se takoví, kteří si to s hráči i šéfy klubu rozhodnou vyříkat po svém. Někteří skandují přímo na stadionu, další si vylévají srdce na sociálních sítích i klubovém webu.

„Máme jednoho pána z Chrudimi, který je velice aktivní a píše i na web, když se nám nedaří. Tak jsme ho vyzvali, ať přijede ne Slavii, jestli tam vůbec byl, že mu to vysvětlíme osobně. A od té doby nepíše. I to se děje, proto ty zprávy nečtu. Člověku to akorát zamotá hlavu a nemá to význam," dodává Bednář.