Trénovat jsem nechtěl, přiznává český kouč. S tatínkem se hádali i debatovali

„Na vysoké škole v Pardubicích jsem volal panu Martincovi," přiznává český trenér. „Dělal jsem to i při studiích a mělo to úspěchy a výsledky. I proto jsem u toho zůstal. Ale nemyslím si, že by si to táta nějak extra přál. Pak už jsme se nějakým způsobem doplňovali a debatovali," popisuje vztah se svým otcem Milošem Říhou starším, který před necelými třemi lety zemřel.