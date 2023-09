Abdul přispěl k výhře Litvínova nad Kometou dvěma trefami. Pochválil parťáka v brance

„Byl to vyrovnaný zápas s řadou šancí na obou stranách. I Kometa jich měla dost. My jsme ovšem byli produktivnější a o něco šťastnější. Tři body jsme si za aktivní hru zasloužili,“ mínil sedmadvacetiletý Abdul.

Vzhledem k lehkému zranění Ondřeje Kašeho dostal Abdul tentokrát na ledě víc prostoru než obvykle. „S Davidem Kašem a Kirkem jsme hráli spolu v jedné formaci poprvé. Myslím, že nám to fungovalo velice slušně. Jsme všichni tři hráči do kombinace. Nechci nás chválit, ale s pukem to umíme,“ usmíval se. „Udělám všechno pro to, abych si vysoký ice time udržel i do dalších střetnutí,“ předsevzal si hned.