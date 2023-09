V bláznivém zápase Olomouc skolila Vary. Bylo tam vše, co hokej může nabídnout, tvrdí kat Energie Knotek

„V zápase bylo všechno, co hokej může nabídnout. Měl neskutečný náboj a hlavně parádní konec pro nás. Stál jsem před bránou, odrazilo se to ke mně a tak jsem to tam zametl,“ pochvaloval si střelec vítězné branky. „Tak bláznivý duel jsem v kariéře ještě nezažil. Viděl jsem to snad jen v televizi, když jsem sledoval NHL,“ přidal svůj pohled Jakub Navrátil, který ve druhé třetině zajistil dvěma góly první obrat.

„Že jsou Karlovy Vary k poražení nám ukázal Honza Knotek, když se za stavu 1:1 porval se Stříteským a jasně vyhrál. Nabudilo nás to,“ dodal. „Bitka si mě našla sama. Pošťuchoval jsem se s gólmanem, pak tam někdo přilítl a já jen cítil na sobě holé pěsti, tak jsem se začal bránit,“ smál se pětatřicetiletý mazák.

Jenže vedení Kohouti neudrželi. V závěrečném dějství po dvou gólech z přesilovek šli zase do kolen. „Byla to studená sprcha. Co jsme si v té chvíli říkali, si raději nechám pro sebe. Cítil jsem ale, že nic nevzdáme. Hned v dalším střídání jsme na to znovu vletěli a zkoušeli s tím něco udělat. Nepřipouštěl jsem si, že bychom odešli s prázdnou,“ tvrdil Knotek.

Právě on pak utkání při přesilovce pět na tři rozhodl. Tu jeho týmu nabídl hostující gólman Dominik Frodl, když podle sudích úmyslně posunul bránu. „Co jsem mohl dělat. Udělal jsem normální gólmanský pohyb. Přesouval jsem se na tyč, a že to nedrží… Není to můj problém, ale zároveň je. Já tak chytat musím,“ hájil se brankář.

„Nic mu nevyčítáme. Šla přihrávka přes osu před bránu a on po ní šel. Kdyby to neudělal, mohl padnout gól a to nechtěl. Bohužel vyhodil bránu a šel ven. Taková jsou pravidla. S tím nic nenaděláme. Chyba to prostě nebyla, tou byl zbytečný faul, kterého jsme se dopustili předtím a také jsme nevyhodili pár kotoučů od modré čáry, a to nás stálo body,“ věděl asistent karlovarského trenéra Vojtěch Šik.

Kohouti se v přesilovkách letos zatím trápí. Tu klíčovou však jako jedinou v zápase s Energii proměnili. „Chybí tam součinnost, takové to, abychom hráli poslepu, kdy každý ví, kde má stát. Ještě se sehráváme. Nakonec jsme si ale jednou pomohli a to je super. Pak přišly krásné emoce a právě proto hokej hrajeme,“ dodal Knotek.