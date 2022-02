Ahoj, jak se máš? Kanaďan Bitten po prvním extraligovém gólu bavil českými slovíčky

Byl snadný a nic neřešil, protože snížení na 1:3 v dohrávaném utkání 45. kola proti Liberci k obratu nevadlo, 21letý útočník se z něj přesto velmi radoval. „Ahoj, jak se máš?" zdravil se širokým úsměvem na tváři novináře. „Jsem velmi šťastný. Je to můj první gól v extralize," culil se Bitten a puk pevně držel v pravé ruce. „Kluci mi ho dovezli, opravdu jsem velmi šťastný," dodával.

Bittenovi k premiérové brance vypomohla kuriózní situace. Hostující brankář Petr Kváča nejprve skryl puk pod lapačkou, pak si ho ale přestal všímat a zlostně se otočil na obránce Vítkovic Ruslana Pedana, který jej do lapačky sekl. Toho Bitten využil a puk mezi Kváčovými nohami došťouchl do branky.

„Je to velmi bizarní gól, ale říkám to vždy bratrovi, že každý gól je gól. Škoda, že jsme prohráli. Ale musíme mít zvednuté hlavy. Makali jsme, chybělo trochu štěstí. Musíme zůstat pozitivní," zdůrazňoval Bitten.

„Já nic neslyšel, proto jsem hrál. Snažil jsem se najít puk a dostat ho do branky. Byl to regulérní gól," řekl útočník, jenž za Porubu nastřílel v této sezoně Chance ligy už 16 branek. „V Porubě je to fajn, ale jsem taky rád, že tady můžu vypomoct a zlepšovat se," uvedl Bitten a hned prozradil i své úkoly na ledě. „Mám hrát fyzicky, srážet se. Sem tam dát gól," usmíval se.