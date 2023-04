Alkohol v kabině? Někdo si dal, ale mně stačila alpa, směje se legendární bek

Srdínko ve studio Sport.cz připouští ohledně alkoholu jedinou výjimku, jinak prý nebyl jeho příznivcem. „Jen když mě pasovali na Valacha, tak jsme byli v Kolibě u fanouška Olina Kutáče. To byl takový fenomén, fanoušek, který v klobouku jezdil s bubnem na fotbal i na hokej. V jeho kolibě jsme to zapíjeli borovičkou," vzpomíná bývalý hokejista.

„Já jsem byl pověrčivej. Nikdy jsem si ani den před zápasem nedal ani kapku alkoholu, ani decku vína. Byl jsem zásadový a dodržoval to celou kariéru," vykládá. A moderátor pořadu Honza Homolka jen kroutí hlavou. „Na stadionu to přece vonělo slivovicí. Dvě hodiny před utkáním byla tribuna na stání plná," vzpomíná na dobu, kdy na hokej jezdil ještě jako fanoušek. Host Příklepu může jen souhlasit. „Když jsem to zažil poprvé, tak jsem hned říkal. To není možný. My jdeme pozdě," směje se. „Teď proti Zlínu to bylo stejný."