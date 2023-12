ANALÝZA: Olomouc trefila posily a zase boří předpoklady. I bez funkčních přesilovek

Poslední roky je to stále stejný příběh. Kohoutům se před sezonou společně s Kladnem přičítá jedna z posledních příček extraligy, což generální manažer Erik Fürst nese dost nelibě. Ovšem Olomouc vždycky celkem s přehledem uhraje play off. Z posledních pěti případů se dostala čtyřikrát do čtvrtfinále a jednou skončila v předkole. A minimálně účasti v nejlepší dvanáctce se výrazně přibližuje i letos.

Navzdory tomu, že má vůbec nejhorší přesilovky v soutěži. Oproti úvodu ročníku se sice zlepšila, ale 12 gólů v početních výhodách s úspěšností 13,04 procenta je stále žalostné číslo. Přitom Hanáci si dle pokročilých dat vytvořili šance už na 17,67 přesilovkové trefy, a tak je pravděpodobné, že se jejich gólová produkce zlepší.

Zákrok olomouckého brankáře Branislava Kondárka proti třineckému Voženílkovi.Video : Tipsport Extraliga / BPA

Na co se však může Olomouc spolehnout, to jsou výkony gólmanů. Na první pohled se sice úspěšnost zákroků Branislava Konráda, 91,26 procenta, a Jakuba Sedláčka, ještě o procento nižší, nejeví nikterak zázračně. Avšak pokročilé statistiky hovoří o opaku. Při hře pět na pět Konrád vychytal už 8,45 gólu nad očekávání! Sedláček pak 3,38 a oba se v tomto ohledu řadí do nejlepší trojky extraligových brankářů.

Trenér a jednatel Jan Tomajko společně se sportovním ředitelem Josefem Podlahou si navíc do kádru vyhlédli velmi platné posily. Kdo by od slovinského útočníka Roka Macuha čekal, že bude druhým nejproduktivnějším hráčem týmu, když ještě v minulé sezoně nasbíral jen patnáct bodů za prvoligový Přerov? Účinný není jen v koncovce, ale daří se mu i dle pokročilých dat, zejména v ofenzivní části.

Foto: Sport.cz Výkony olomouckého útočníka Roka Macuha dle pokročilých dat Hockey Logic.

Vyšlo i angažování obránce Jakuba Sirota z americké univerzitní soutěže NCAA. Herně se před zraněním jevil skvěle i polský forvard a mistr s Třincem Aron Chmielewski, který však své výkony zatím nepotvrzoval bodově.

Ne, nedá se čekat, že Olomouc letos udělá díru do světa třeba v podobě premiérového semifinále od návratu do extraligy. Kohouti si však hrají svůj standard a měli by se vyhnout barážovým starostem. V týmu teď během reprezentační pauzy může panovat díky vítězné šňůře skvělá nálada.