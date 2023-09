Benákova extraligová premiéra: Zdravá drzost, zkoušel i Michigan. Chybí mu kila

Věkově by ještě mohl válet za plzeňský dorost, který v ten den schytal ostudný debakl 1:10 na ledě Mladé Boleslavi. Místo toho už však syn bývalého obránce Václava Benáka bojoval před zraky 4807 diváků proti mistrovskému Třinci. Jako pátý nejmladší hráč v historii, který se představil v plzeňském A-týmu.

Na první bod si Adam Benák zatím musí počkat, ale nebude mu to trvat dlouho. Hraje totiž beze strachu. Nebojí se puku, o čemž hovoří i pět kontrolovaných vstupů do pásma, nejvíc v celém utkání. O jeho zdravé drzosti vypovídá i pokus o michiganskou fintu ze 36. minuty, kterou už předvedl v reprezentační sedmnáctce nebo v plzeňském dorostu.

Od zkušenějších spoluhráčů slyšel po premiéře jen slova chvály. „První zápas super. Na to, že šel hnedka proti týmu, který bral čtyři tituly v řadě…“ podotkl obránce Petr Zámorský. „Neměl to vůbec snadné, ale v téhle zkoušce obstál,“ ocenil. Stejný názor měli i plzeňští fanoušci, kteří si při vítězné děkovačce vzpomněli i na nejmladšího člena kádru a po zásluze ho vyvolali.

Ještě je však stále ve vývinu. A i pokud by už moc nevyrostl, může si vzít příklad z dalšího plzeňského šikuly Petra Kodýtka, který se dokázal se 168 centimetry vypracovat do reprezentace a nyní do finského Ilvesu.