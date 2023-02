Do první výraznější šance se dostal v přesilové hře domácí Navrátil, ale Neužil se proti jeho pokusu přesunul včas. V sedmé minutě už se domácí dostali do vedení, přesnou střelou do horního rohu branky otevřel skóre Škůrek. Jenže Liberec brzy dokázal srovnat, když první přesilovou hru v zápase využil střelou z levého kruhu Faško-Rudáš. Přes čtyři tisíce diváků sledovalo vyrovnaný duel. Až ve 27. minutě se po nenápadné akci dostal puk v mezikruží k Vlachovi, který střelou mezi Konrádovy betony poslal Liberec do vedení.