Buček o angažmá v Rusku: Šel jsem tam hrát hokej, v Třinci mi to nikdo vyžrat nedal

Kariéra slovenského forvarda byla rozjetá správným směrem. Po rekordní sezoně v Nitře vzbudil zájem za oceánem. Tehdy mu bylo 22 let, ale jednání se Seattlem nakonec nedopadla. Nabídky ze severu Evropy se Bučkovi nezamlouvaly, a tak skončil v Nižněkamsku.

„V politice se neangažuji. Válku na Ukrajině si uvědomuji, ale šel jsem tam (do Ruska) hrát hokej. Všichni se do mě obouvali, ale podepisují tam i hráči z jiných zemí. Bral jsem to čistě sportovně,“ řekl Buček Športu.