Bučka se budu zastávat, ničím se neprovinil, tvrdí Hašek. Podivuje se Hadamczikovu názorovému veletoči

Že Buček na začátku srpna - necelý půlrok po rozpoutání války na Ukrajině - zamířil do KHL, vidí Hašek jako jeho legitimní rozhodnutí. „Je to v pořádku. Ničím se neprovinil, jednal podle zákonů Slovenské republiky, tak proč by tam nemohl jít pracovat? Ano, morálně je to podle mě špatně a jeho rozhodnutí nepodporuju. Vinit ho ale nebudu," prohlásil legendární hokejový brankář.

Podle šéfredaktora sportovní sekce Práva a Sport.cz Martina Kézra je nutné při příchodu Bučka do Třince rozlišovat dvě roviny. „Ta první je právní, ze strany Třince ani nikoho jiného k ničemu protiprávnímu nedošlo. A pak je tady morální rovina," míní Kézr.

Příklep s Dominikem HaškemVideo : Sport.cz

„Co to je morálka? To, co udělal, je jeho legitimní rozhodnutí. Je to v pořádku. Ničím se neprovinil, jednal podle zákonů Slovenské republiky, tak proč by tam nemohl jít pracovat? Ano, morálně je to podle mě špatně a jeho rozhodnutí nepodporuju. Vinit ho ale nebudu," prohlásil legendární hokejový brankář.

„Pokud to nezakáže nebo jasně nedefinuje zákon, a za to jsou zodpovědní naši zákonodárci, tak si nedovolím toho kluka nijak trestat. Naopak se ho budu zastávat. Od toho by měly být zákony, aby naše obyvatele chránily od ruské propagandy. A naši zákonodárci po zhruba 240 dnech války už dávno mohli připravit zákon, který by chránil naše obyvatele od ruské propagandy. Viním je z toho, že to ještě neudělali," prohlásil Dominátor.

Dvojnásobný vítěz Stanley Cupu a majitel šesti Vezina Trophy pro nejlepšího gólmana NHL se pak zároveň podivuje názorovému obratu prezidenta Českého hokeje Aloise Hadamczika. Ten nejprve v rozhovoru pro Sport.cz prohlásil, že by českým hokejistům působícím v KHL reprezentovat nezakazoval, aby pak výkonný výbor svazu (jehož je Hadamczik součástí) jednomyslně rozhodl, že hráči, kteří v KHL podepsali smlouvu po startu války, do národního týmu zváni nebudou.

„Nejdřív řekl, že je to v pořádku a pak asi po třech týdnech najednou hlasoval, že to není v pořádku. Respektive tak jednomyslně rozhodl výkonný výbor na svém zasedání. Dáváme lidem zprávu: Ano, můžete do Ruska chodit, je to v pořádku. A pak to zase není v pořádku," kroutí hlavou Hašek.