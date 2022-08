Bukarts zůstává ve Vítkovicích. Ladili jsme detaily smlouvy, vysvětloval Lotyšovu absenci Šimíček

Vítkovice ale zprávy o konci elitního střelce popřely. Podle všeho s lotyšským reprezentantem stále počítají. A důvod jeho absence? Nutná úprava kontraktu. „Roberts Bukarts u nás nadále zůstává. To chci zdůraznit," uvedl na webových stránkách HC Vítkovice Ridera sportovní ředitel klubu Roman Šimíček.

„V minulých dnech jsme dolaďovali některé detaily jeho smlouvy, alo to nic nemění na tom, že je Roberts nadále naším hráčem. Náš rozpočet není nafukovací, ale i v tomto případě, stejně jako v případě příchodu Petera Muellera, se nám ještě zase podařilo po dohodě s majitelem klubu a našimi partnery navýšit budget na platy na novou sezonu. Jen díky tomu můžeme mít v našem týmu taková zvučná jména, jakými jsou například Mueller či Bukarts," dodal Šimíček.

Extraligové Vítkovice od úterý opět trénují v Ostravě, Roberts Bukarts se po týdnu přípravy s juniorským týmem zapojil opět do tréninků se svými extraligovými spoluhráči. A dnes vpodvečer by mohl naskočit do přípravného duelu s Kometou Brno.