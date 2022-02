Bulíř srazil Zlín hattrickem za osm minut: Změnil jsem mentalitu a snažím se dát gól z každé pozice

Ofenzivně laděné utkání nabídlo spoustu šancí. Na střely vyhrála Plzeň 45:30. „Útočný hokej mě baví. Zlín nepřijel jen bránit, hraje o hokejový život a potřebuje každý bod. Musel to být i pro diváky atraktivní zápas," myslí si Bulíř.

Gólů však padaly pouze ve druhé třetiny, kdy Škoda využila tři přesilovky. Na 2:0 zvyšoval střelou s velkým štěstím právě 30letý útočník. Puk ranou z první z pravého kruhu netrefil čistě, kotouč se však vznesl do vzduchu, přeplachtil Kašíka a skončil v síti. „Chodím na golf, tak jsem se inspiroval a předvedl krásný chip," směje se. „S Ludwigem Blomstrandem jsme se tomu hned smáli. Zvláštní gól, ani jsem neviděl, jak puk skončil v brance," popisuje.

I to ukazuje, v jaké pohodě Bulíř hraje. Do sítě mu padá všechno. Dělovkami z pravého kruhu se proti Zlínu prosadil ještě dvakrát a zkompletoval hattrick. Z posledních deseti zápasů navíc nebodoval jen jednou a dostal se do čela kanadského bodování i tabulky střelců. „Snad se o prvenství poperu. Tenhle souboj s Filipem Chlapíkem a Lukášem Pechem bude ještě hodně vyrovnaný. A možná se tam zapojí i někdo další. Za zbývajících devět zápasů se ale může stát cokoliv," je si vědom Bulíř.