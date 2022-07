Byl jsem úplně na dně. teď se chci zvednout a hokej si užívat víc, říká olomoucký útočník Musil

Ze začátku se vůbec nevědělo, co mi je. Pořád jsem trénoval, nebo bral antibiotika, a hrál s tím do té doby, než tělo řeklo ne. Bylo to nahoru, dolů. V lednu jsem pak do toho dostal omikron, a to už nešlo vůbec. Byl jsem totálně vyčerpaný, na dně. Lékaři proto rozhodli, že tři měsíce budu úplně v klidu. Byl jsem zcela bez pohybu, jen krátké procházky. A to mi pomohlo. Připravoval jsem se pak s kondičním trenérem Michalem Břetenářem, který věděl, co má se mnou dělat, a dostal mě z toho. Teď jsem už zcela v pořádku, žádné potíže nemám, ale stále k tomu musím přistupovat s respektem.