Trenér Komety Pešout je s kádrem spokojený. Krištofův odchod do KHL ho lidsky mrzí

„Zaťa řešil zdravotní problémy v rodině. Měl by se k nám připojit ve středu. Všichni ostatní trénovali. Bylo vidět, že kluci byli nadržení. Musel jsem je trochu krotit," usmívá se Pešout, který do Komety přesídlil z Karlových Varů. V minulosti už v moravské metropoli působil na postu asistenta. „Tehdy jsem v Brně zažil jen úspěchy včetně mistrovského titulu v roce 2017. Takže jsem moc rád, že jsem zpátky, a dokonce na pozici hlavního kouče. Za důvěru jsem vděčný. Moc jsem se na staronové angažmá těšil," tvrdí.

Do známého prostředí se vrátil po pěti letech. „Z devadesáti procent se od té doby kádr obměnil," zjistil Pešout, s nímž přišel z Varů i reprezentační útočník Jakub Flek. Dalšími posilami do ofenzívy jsou odchovanci Radek Koblížek z KooKoo a Jan Dufek z Plzně. Kometa přilákala i Fina Kima Strömberga, Koblížkova spoluhráče z minulé sezony.

Brněnskou defenzívu vyztuží reprezentační beci Tomáš Kundrátek (Třinec) a Jan Ščotka (Jyväskylä) i Marek Hrbas z Litvínova. Z loňského mužstva, které vypadlo v předkole extraligového play off s Libercem, naopak zmizeli brankář Klimeš, obránci Bartejs, Roth a Tansey i útočníci Mueller, Krištof, Rákos, Pavlík, Dočekal a Ostřížek.

Hodně emocí vyvolal zejména odchod Slováka Michala Krištofa do ruského Vladivostoku. „Lidsky mě zamrzelo, že šel v této době do KHL. Stalo se, a já se nerad ohlížím dozadu. Místo Krištofa jsme přivedli Strömberga, od jehož spolupráce s Koblížkem si hodně slibujeme," tvrdí Pešout.

Kádr považuje z devadesáti pěti procent za uzavřený. „Jsem s jeho kvalitou spokojený. Kdyby se ale na trhu objevil hokejista, který by se nám hodil, reagovali bychom," nevyloučil ještě drobné doplnění.

Nechce vyhlašovat dopředu žádné velkohubé cíle. „Naší hlavní ambicí bude předvádět hezký hokej a postupně se v průběhu sezony směrem k play off zlepšovat. Je ovšem potřeba si uvědomit, že tým přebudováváme. Uvidíme, jak dlouhý čas nám to zabere," přemítá.

Hned v úvodním extraligovém kole budou Brňané shodou okolností hostit Karlovy Vary, kde Pešout ještě na jaře působil. „Půjde o televizní zápas, navíc o den dřív. Pro mě to tudíž bude dost pikantní duel. Na Vary vzpomínám v dobrém, ale udělám samozřejmě maximum pro to, aby do sezony vstoupila vítězně Kometa," má jasno.