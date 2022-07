Kometa bude útočit na nejvyšší příčky, věří Flek. Nastupovat s Holíkem a Zaťovičem by považoval za čest

Po jak dlouhé době jste zase nazul brusle?

Poprvé od květnového mistrovství světa ve Finsku. Ani jsem dřív na led nemohl, protože jsem měl nějaké zdravotní problémy. Teď jsem ale už zcela v pořádku a natěšený na nové angažmá. Uplynulé dva týdny jsem se už připravoval individuálně.

Stihl jste i pořádnou dovolenou?

Ano. Ještě předtím jsem v rámci rekonvalescence odpočíval v Turecku u moře.

Jak se zrodil váš přestup do Komety? Netajil jste se touhou odejít do zahraničí...

Měl jsem nabídku ze švýcarského Klotenu. Poprvé už loni v prosinci. Chtěli, abych jim pomohl k postupu do tamní nejvyšší soutěže. Jenže Vary mě v obavách, aby nespadly do baráže, tehdy nepustily. Kloten postoupil i beze mě a po sezoně se můj přesun znovu řešil. Jednání se ovšem protahovala, a nakonec to nedopadlo.

Když už bylo jasné, že zůstanete v české extralize, byla Kometa jasnou volbou?

Ozvala se i Sparta a ve hře bylo také moje prodloužení smlouvy ve Varech. Když bylo jasné, že ve Spartě zůstane David Tomášek, tak její zájem ochabl. Stejně by to ale nebyla moje první volba. Nakonec jsem se rozhodoval mezi Kometou a Vary, kam se vrátil Dávid Gríger. Lákalo mě obnovení někdejší spolupráce s ním a Tomášem Rachůnkem. Vytvořili bychom zase silnou lajnu. Bylo to dlouhé a těžké rozhodování. Nakonec jsem se ale rozhodl pro Kometu, s jejímž šéfem Liborem Zábranským jsem byl delší dobu v kontaktu.

Čím vás jeho vize zaujala?

Zamlouvá se mi, že má jen ty nejvyšší ambice. Dal pro nadcházející sezonu dohromady neskutečně silné mužstvo, které má na to útočit na nejvyšší příčky. Vím, že budu pod mnohem větším tlakem než ve Varech, ale jsem profesionál, a určitě se s tím vyrovnám. Právě kvůli tomu jsem sem šel. Je to pro mě nová výzva, na kterou se moc těším.

Zobrazit příspěvek na Instagramu Příspěvek sdílený HC Kometa Brno (@hckometa)

A jak jste vnímal informace, že by Karlovy Vary mohly prodat extraligovou licenci Zlínu?

Příliš do toho nevidím, avšak věřím, že už to definitivně padlo. Vždyť Vary do elitní soutěže patří. Mají výtečné zázemí a v klubu pracují skvělí lidé. Já jim budu dál fandit, pokud nebudou hrát zrovna s Kometou. Vždyť jsem tam našel spoustu životních kamarádů. Je to navíc i místo, kde se budu zřejmě chtít po skončení hokejové kariéry trvale usadit.

V Brně se vám taky líbí?

Ano. Město znám, často jsme tady s Vary přespávali při cestách za vzdálenějšími soupeři. Třeba do Třince či Vítkovic. A hlavně se moc těším na fantastické fanoušky Komety, kteří jsou pověstní tím, jak skvělou kulisu umějí vytvořit.

Našel jste v brněnské kabině hodně známých tváří?

Jasně. Kupříkladu s kapitánem Martinem Zaťovičem jsem si zahrál jako úplný mladík ještě asi před devíti lety ve Varech. Dlouho a dobře znám kupříkladu i Petra Holíka, Michala Gulašiho či Tomáše Vincoura. A s Markem Hrbasem jsem dokonce seděl na základce od šesté třídy v jedné lavici.

Počítáte s tím, že nahradíte v elitní formaci Komety po boku Zaťoviče a Holíka na křídle střelce Petera Muellera, který odešel do Vítkovic?

Byl bych rád, kdyby tomu tak bylo. Nabízí se to, byla by to pro mě velká čest. Bude to ale pochopitelně záležet na trenérovi. Není na mně, abych si vybíral, ve které formaci budu hrát.

Bude pro vás směrem k národnímu mužstvu výhoda, že budete v extralize nastupovat v týmu majitele Libora Zábranského, jenž je zároveň asistentem kouče u české reprezentace?

Rozhodně ne. To jsme si spolu vyjasnili dopředu. To, že teď budu hrát za Kometu, nebude určitě nic, co by mně mělo pomáhat do nároďáku.

Už se těšíte na blížící se přípravná utkání?