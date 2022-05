Další posila pro Plzeň. Indiáni sáhli po hříšníkovi ze zámoří

"Kryštof chtěl v Americe skončit, proto jsme se dostali do vyjednávání. Na základě společných rozhovorů je jasné, jakou roli po něm budeme chtít - přinést do naší hry důraz a zvládnout předbrankový prostor," uvedl sportovní manažer Tomáš Vlasák na klubovém webu.

Hrabík odešel do zámoří v roce 2018, dvě sezony strávil mezi juniory ve WHL. Na začátku ročníku 2020/21 hrál za extraligový Liberec a prvoligové Benátky nad Jizerou, poté se ale vrátil do USA a působil v AHL a ECHL.

7️⃣ | Mysleli jste si, že už jsme skončili? Tak to máme pro vás jedno překvapení. KRYŠTOF HRABÍK přichází do HC Škoda Plzeň!

Ve stejných soutěžích nastupoval i v minulé sezoně. V dresu týmu San Jose Barracuda v AHL na sebe v lednu upozornil nevhodným chováním vůči útočníkovi tmavé pleti Boku Imamovi. Podle zámořských médií pohybem předstíral opici a za rasistické gesto následně dostal trest zákazu startu na 30 zápasů. "Samozřejmě jsme o tom věděli, ale bereme to tak, že to má za sebou a svůj trest si odpykal. Věříme, že je tato epizoda již za ním a u nás to z jeho strany bude jen o hokeji," řekl Vlasák.