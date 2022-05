Dědek pálí ostrými: Svaz je hokejová mafie, na Krále asi podám trestní oznámení! Ztrácí se tam desítky milionů

Prohlásil jste, že svaz jakožto příjemce stovek milionů z dotačních prostředků Národní sportovní agentury, funguje netransparentně a v rámci hospodaření nepostupuje efektivně a hospodárně. Můžete to rozvést?

Na svazu sedí lidi, kteří svou práci nedělají dobře a ani nechtějí odejít. Sport je v České republice podfinancovaný, v Evropě jsme v tomto ohledu na chvostu. Musíme začít tlačit na politiky, aby se zřídilo ministerstvo sportu, od toho se vše odvíjí. Třeba mi vadí i to, že svaz s IIHF nepomohly hráčům z KHL vyvázat je ze smluv. Hráči s platnou smlouvou tu čelí útokům.

Komu konkrétně to vyčítáte?

Máme tady Petra Břízu, který je viceprezidentem Českého hokeje i IIHF. Neviděl jsem aktivitu a vím, že agenti bojovali, aby s tím ČSLH a IIHF něco dělaly. Vůbec nic se nestalo. To je strašný. Ale když se vrátím k svazu.

Ano...

Stačí se podívat na docházku pana prezidenta (Tomáš Král), viceprezidentů (Petr Bříza, Aleš Pavlík, Libor Zábranský) a členů na jednání výkonného výboru. Ti lidi tam chodí jak do trafiky. ČSLH je chobotnice, řekl bych až hokejová mafie.

To jsou docela silná slova.

Před vypuknutím války na Ukrajině jsem dal informaci, že prezident ČSLH si půjčí od dceřiné společnosti svazu PRO-HOCKEY.cz devět milionů korun na vlastní investici za tříprocentní úrok. Celý výkonný výbor ani nikdo jiný se už k tomu nevyjádřil. Jako by se nic nestalo, nevyvodily se žádné důsledky. To je něco za hranou. Věci, které se na svazu dějí, tamním lidem připadají normální. Ale to přeci není normální! ČSLH utratil z veřejných peněz 50 milionů korun do obchodního letadla, které bylo nazvané WSM. 50 milionů korun, které mohly být použity na rozvoj hokeje, mládež, podporu trenérů. Za tak obrovské peníze by se český hokej určitě posunul dál.

Mluvčí svazu Zdeněk Zikmund na toto téma před dvěma měsíci deníku Sport uvedl, že „společnost WSM smluvním partnerem ČSLH nebyla, spolupráce s Pro-Hockey.cz probíhala do obstavení majetku WSM bez problémů a kluby druhé nejvyšší soutěže bonusy vyplývající z titulárního partnerství obdržely. Se společností WSM probíhá v současné době soudní řízení a do jeho skončení se nebudeme vyjadřovat".

Jenže ty peníze jsou prostě pryč. A kdo je za to zodpovědný? Nikdo! Je to v položce nedobytná pohledávka. A těch věcí na svazu je daleko víc.

Foto: HC Dynamo Pardubice Petr Dědek, majitel klubu HC Dynamo Pardubice.Foto : HC Dynamo Pardubice

Klidně jmenujte další.

Třeba neprůhledné nákupy, právní služby. Tam až přijde audit, někteří se budou divit. Ti pánové vůbec nechápou, že se nechají navolit do výkonného výboru a myslí si, že se nic neděje. Jenže z titulu jejich funkce se máte chovat jako správný hospodář, když spravujete cizí majetek. Ti pánové jsou na hraně trestněprávní odpovědnosti. Musím říct, že na některé členy výkonného výboru zvažujeme podání trestního oznámení. To, co se tam děje, je za hranou lidského chápání. Takhle to do budoucna (s ohledem na český hokej) nemůže fungovat.

Na koho konkrétně zvažujete podání trestního oznámení?

Na pana prezidenta a viceprezidenty. Naši právníci už to analyzují. (Na svazu) se staly skutky v nesouladu se zákony České republiky. Vypadá to, že podnět orgánům činným v trestním řízení opravdu dáme.

V brzké době?

Ano. Nákupy a služby, které svaz dělá bez výběrových řízení a za nesmyslně vysoké ceny? To ukáže až právní a daňový audit. Myslím, že policie by měla konat, protože z českého hokeje se ztrácí desítky milionů korun.

Věříte, že změnu přinesou červnové volby nového prezidenta svazu?

Pan Král pod tíhou tlaku médií nakonec ustoupil a řekl, že teda rezignuje. Původně ani nechtěl, naopak chtěl dovládnou své volební období. Všichni víme, že se blíží MS v Praze a Ostravě (2024) a oni u toho chtějí být. Jejich motivace je zhýralá. Jim nejde o český hokej, ale o rozebrání si peněz nebo jiných výhod. Teď rozhodli, že by chtěli zvolit loutku.

Tou by měl být kdo?

Kdo může kandidovat? člověk, který by měl o funkci prezidenta zájem, si s sebou nemůže přivést kolegy, kteří by ho podpořili a pomohli prosadit jeho vizi. Protože ve výkonném výboru zůstane většina těch (současných) pánů, kteří jsou spojení se stávající korupcí a sportovním a ekonomickým neúspěchem.

Jaké tedy vidíte řešení?

Všichni by měli udělat vše pro hromadnou výzvu všem členům výkonného výboru ČSLH, aby odstoupili, protože jsou spoluzodpovědní za sportovní neúspěch. Ale i za to, že se na svazu krade a utrácejí peníze, které patří hokeji. Ne aby z toho profitovaly jednotlivé osoby. Pan Král si z toho udělal, klidně bych to nazval privatizací ČSLH. Je tam čtyři volební období. Právní služby zařizují jím spřízněné firmy. Jeho nikde nekontroluje, jen řekne: „My máme audit v pořádku.".

A nemá, podle vás?

On se schovává za účetní ekonomický audit. Až tam přijde pořádný audit, který zkontroluje, jak odtékají peníze. Jak pan Urban (Martin Urban, generální sekretář svazu) kupuje od své soukromé firmy letenky pro svaz rok dopředu a potom je svazu prodává... A tam je takových věcí!

Opravdu věříte, že lidé z výkonného výboru svazu rezignují?

Diskutoval jsem o tom s nimi, protože se nebojím konfrontace. Oni mi ale říkali, že tedy nikdo jiný není a že oni to stejně dělají nejlíp. Že se vezme finský trenér (Kari Jalonen) a bude změna. Jasně, určitě to je možná cesta a budu rád, když přijde úspěch. Určitě to ale nebude dlouhodobý úspěch. Tohle totiž není systémová změna. Věřím tomu, že se přihlásí kandidát (na prezidenta svazu), který to s českým hokejem myslí vážně. Zatím tedy o něm nevím. Zatím jsou všichni možní kandidáti; Pavlík, Bříza a Hnilička; spjati s tou stávající érou. Věřím, že do termínu 8.6. se přihlásí někdo, kdo to opravdu myslí vážně.

Vidíte někoho takového?

Měl by to být manažer, který má vystupování, ekonomické vzdělání a zná jazyky. Pod sebou by měl mít sportovní radu. Je potřeba změnit strukturu svazu. Současný pan prezident rozhoduje nejen o ekonomických, ale i o sportovních věcech. Na svazu měl dlouhá léta Slávu Lenera, a když ten jako jediný mu řekl: „Tome, ty jsi byl v StB, měl bys odejít", tak ho ze dne na den vyhodil. To je opravdu estébácké řízení svazu. Pan Král se obklopoval lidmi, kteří mu neodporují, jen pro něj hlasují. A to je špatně.

Máte ideálního kandidáta?

Jediný z možných kandidátů mimo současný systém je Alois Hadamczik. Dynamo Pardubice ho podpoří ve chvíli, kdy tam nebude jiný kandidát než ti spojení se svazem. Věřím, že se přihlásí další persony, aby bylo z čeho vybírat.

A kdyby v červnu k zásadní změně na svazu nedošlo?