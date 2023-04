Do Českých Budějovic se vracejí obránci Pýcha a Štich

Sedmadvacetiletý českobudějovický odchovanec Pýcha strávil v Mladé Boleslavi dvě sezony. Za předchozího působení v Českých Budějovicích byl kapitánem mužstva v postupové sezoně v první lize a v premiérovém extraligovém ročníku 2020/21. Za tři sezony v nejvyšší soutěži má bilancí 154 zápasů včetně play off a 60 bodů za 16 gólů a 44 asistencí. "Je to hráč s výborným hokejovým myšlením. Snaha o jeho návrat byla naprosto logická," řekl sportovní manažer Jihočechů Jiří Novotný.

O šest let starší Štich hrál extraligu také za Plzeň, Liberec, Slavii, Vítkovice, Chomutov a Litvínov, s Motorem už získal vloni bronz. Za patnáct sezon v nejvyšší soutěži nastoupil do 481 utkání a na kontě má 55 bodů (18+37). V minulosti působil i v zámořských soutěžích QMJHL a AHL. "Je typologicky hráčem, který nám v letošní sezoně chyběl. Dokáže výborně čistit prostor před brankářem a mimo jiné je to také vynikající kluk do kabiny," konstatoval Novotný.