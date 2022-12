Drsné Vánoce kladenských Rytířů. Jágr měl proslov, padala ostrá slova

"Upřímně jsme v hovnech. Všichni to viděli a myslím si, že už je na čase s tím něco udělat. Za nás to nikdo jiný neodehraje. Zodpovědnost je na nás a my s tím musíme něco dělat. Bylo to na místě. Není ani tak důležitý ten čas, ale co v té kabině padlo," řekl médiím Kubík.

"Je důležité, aby si každý hráč uvědomil, za co tady ten hokej hrajeme. Chceme Kladno samozřejmě udržet v extralize. Pro nás všechny, co jsme Kladeňáci, je to to hlavní, že tady bude," uvedl Kubík, jenž doufá, že výměna názorů na tým zapůsobí.

"Samozřejmě měl hlavní slovo majitel, ale myslím si, že hodně kluků ukázalo odvahu a něco k tomu řekli. Myslím, že je to důležité. Hrajeme to všichni, nejen on. Jestli čekáme, že nás spasí, že přijde hrát, tak to tak není. On sám to ví. On nás může vyhecovat a my se k tomu musíme přidat," podotkl Kubík.

Foto: Radek Petrášek, ČTK Jaromír Jágr z Kladna během předzápasového rozbruslení na ledě Liberce.Foto : Radek Petrášek, ČTK

Čtyřiadvacetiletý kanonýr Rytířů by si přál, aby podobné "mytí hlav" už nemusel absolvovat. "Nepadla tam žádná hrozná slova, ale je to nepříjemné. Chceme si po zápasech zazpívat a jít domů s hlavou nahoře. Zavřeli jsem se jako hráči, pak nám asi budou chtít říct i něco trenéři. Je důležité, abychom byli společně na jedné vlně jako celý klub," prohlásil Kubík.