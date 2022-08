Držitel unikátní sbírky titulů ze Švédska končí kariéru. Ševc už bude hrát hokej jen pro radost

Ševc začal přemýšlet o tom, že skončí už během minulé sezony, kdy se Mladé Boleslavi v základní části moc nedařilo. „Dost mě to užíralo, připadal jsem si za to zodpovědný. Byl jsem kapitán, takže jsem měl pocit, že to jde nejvíc za mnou. V play off se pak pocit úplně otočil, začalo to ve mně hlodat zase z opačného směru – že by možná ještě stálo přidat další rok. Ale jak běželo léto a já uvažoval opravdu v klidu a bez emocí, rozsekl jsem to nakonec takhle. Už nechci nic pokoušet," připustil obránce, jenž má na kontě i téměř třicet reprezentačních startů a zúčastnil se MS 2014 v Minsku.