Dva góly za 62 sekund a bylo hotovo. Pak už kluci nechtěli, abych platil do kasy, směje se Forman

Sparta soupeře mačkala od úvodního buly a odměnou jí byly dvě Formanovy trefy. „Podobné situace. Velmi podobné situace. Teče trénuju často. Měl jsem mezi kruhy hodně prostoru, takže to bylo celkem snadné," popisoval útočník.

Pět zápasů čekal na bod, teď zapsal dokonce dva góly. Hattricku už se však nedočkal. „Kluci už mě moc nehledali, spíš mi přihrávali na paty. Asi byli hodní a nechtěli, abych musel platit do kasy," smál se Forman.

Na druhé straně sice zářil Kovářův protějšek Dominik Pavlát, na něhož letělo 33 střel, ale ani on třetí porážku Škody v řadě neodvrátil. Západočechy, kteří čekají na gól už 139 minut, sužuje nepříjemná vlna nachlazení a virózy. „Kdo byl jakžtakž zdravý, šel do zápasu. Je to slyšet i na hlasu, že nejsme v pohodě," říkal 23letý gólman slabým hlasem.