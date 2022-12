Šalému zkušenosti z Komety otevřely oči. Být mladý není žádná výsada, uvědomuje si

Ještě podle mě nemám nic jistého, takže se musím ukázat v co nejlepším světle. Ale vážím si, že jsem vůbec tady. Je to paráda. Odměna za odvedenou práci. Šampionát by mi přinesl další dávku zkušeností. Jsou tu starší kluci, hraje se trochu jiný hokej.

Klape nám to, s oběma už jsem něco odehrál. Celkově máme dobrý tým. Ale dáváme si postupné cíle. Hlavní je postoupit do čtvrtfinále a pak se uvidí.

Udělal jsem dobře. Věřím, že mě to posouvá víc, než kdybych šel do kanadské juniorky. Jsem v Brně moc spokojený. Dostávám docela dost prostoru. Sice jsem měl dva tři zápasy, kdy jsem moc nehrál, ale to je úděl nás mladých. Beru to tak, že být junior není žádná výsada. Musím makat stejně jako ostatní, i víc. Otevřelo mi to oči, mužský hokej je úplně něco jiného než juniorský. Tvrdší, hodně taktický. Ale už jsem si celkem zvykl.