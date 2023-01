Extraliga i Nedomanský a další legendy. Bratislava se připravuje na hokejový svátek pod širým nebem

RAJNOCHŮV GLOSÁŘ: Slavia věří, že našla druhého Simu. Pozor na to, kde skončí Chytil

Přípravy jsou v plném proudu a uplynulý týden tak trochu vypadal, že se týmy rozhodly pro klid zbraní. Ale bylo to jen zdánlivé, pořád se něco děje. kluby vědí, že do startu ligového jara tolik času není. Sparta už zredukovala kádr, dál nabíjí Slavia. I když tedy nedotáhla příchod Chytila ze Sigmy. V Edenu by se měli mít na pozoru, aby náhodou při zranění Klimenta, nezměnila plány Plzeň. U pana Šádka bych se nedivil, kdyby to bylo pro Viktorku téma. Do útoku Slavia posilu udělala a jistě si přeje, aby to byl druhý Sima...