Když se úvodní dějství přehouplo do své druhé poloviny, otevřeli domácí skóre. Fronk nabil ideálně do jízdy Balinskisovi, který tvrdou ranou propálil strážce hostující branky Tomka. Hráče Vervy gól nabudil, zvýšit mohli Hübl s Chalupou, podařilo se to však až ve 14. minutě zblízka Strakovi, jemuž do šance posunul puk opět Fronk. Balinskis se krátce nato zaskvěl gestem fair play, když odvolal vyloučení na straně hostů.