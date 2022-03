Extraligová matematika: Pardubice s Budějovicemi o čtvrtfinále, Vary s Litvínovem o předkolo

Energie v neděli překvapila výhrou v Plzni, a protože Litvínov naopak své dva poslední zápasy prohrál, boj o dvanácté místo je stále otevřený. A shodou okolností si to Energie s Vervou rozdají na férovku proti sobě v podkrušnohorském derby. Karlovarští potřebují vyhrát v základní hrací době, každý jiný výsledek posouvá do předkola Litvínov, pro který v případě bodové shody rozhodne lepší bilance ze vzájemných zápasů.

„Bude to vypjaté,“ přiznává 26letý brankář Energie Štěpán Lukeš, který bude v úterý čelit i svému o třináct let staršímu bratru Františkovi, útočníkovi Chemiků. „Jestli tam je brácha, to neřeším. Možná ho trochu pošťouchnu, aby mu to nešlo, ale uvidíme," usměje se gólman.