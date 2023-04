Finále extraligy mezi Hradcem Králové a Třincem začne v úterý

Hradec Králové se v play off s Třincem utkal dosud jen jednou a prohrál v roce 2018 v semifinále 2:4 na zápasy. V této sezoně nejdříve 20. listopadu vyhráli Oceláři doma 4:1 a uspěli i 3. ledna na ledě soupeře po výsledku 3:2 v prodloužení. Mountfield potom 13. února na vlastním ledě zvítězil 4:3 a o čtyři dny později se radoval v Třinci z výhry 2:1.

Druhý zápas je na programu ve středu opět v Hradci Králové, pak se série přesune na sobotu a neděli do Třince. Případný pátý zápas by se hrál ve středu 26. dubna v Hradci Králové, šestý je naplánován do třinecké Werk Areny na pátek 28. dubna a nejpozději bude rozhodnuto o dva dny později v hradecké ČPP Aréně.