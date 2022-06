Gazda má bronz z Finska, Zlínu chce pomoct zpět mezi elitu. Přípravu si zpestřuje inline hokejem

Z Finska už má zkušenosti s moderními flexibilními mantinely, které jsou nově nainstalovány také na zlínském zimním stadionu Luďka Čajky. „Úroveň hokeje to posunuje dopředu. Hra se tím zrychluje. Souboje poblíž mantinelu navíc už tolik nebolí. Bude to pro nás výhoda v domácích duelech, avšak kupříkladu v Přerově či v Sokolově nás budou čekat zdi. Nebudeme to mít v první lize lehké, avšak uděláme maximum pro okamžitý návrat," předsevzal si Gazda, který má od trenérů slíbeno, že při vydařeném vstupu do sezony by mohl formou střídavých startů působit souběžně i v některém z extraligových mužstev.